Chelsea y Villarreal son los últimos equipos clasificados a los 4tos de final de la Champions League

Este miércoles por la tarde, los ocho equipos clasificados para los 4tos de final de la UEFA Champions League quedaron definidos con el avance de Chelsea y Villarreal.

Con ambos partidos en paralelo, los actuales monarcas del torneo aseguraron su paso a la siguiente fase en Francia. Chelsea venció al Lille por 2-1 con goles de Christian Pulisic (45’+3) y César Azpilicueta (71′), haciendo estéril el gol de Burak Yilmaz (38′) para los franceses.

Sumado el resultado de la ida, que fue favorables para los ingleses por 2-0, hicieron que los actuales monarcas de la Champions League inscribieran su nombre entre los ocho mejores equipos de la temporada 2021-22.

Goles: 1-0; 38′ Burak Yilmaz de penal (LIL) | 1-1; 45’+3 Christian Pulisic (CHE) | 1-2; 71′ César Azpilicueta (CHE)

En la otra llave, el sorprendente Villarreal dejó en el camino a la Juventus y se metió en la fiesta de los ocho mejores equipos del torneo.

En el Juventus Stadium y en un partido muy parejo, el cuadro español necesitó llegar hasta el segundo tiempo para encaminar su clasificación a la siguiente fase.

Gerard Moreno (78′) desde el punto penal anotó el primer gol del partido, luego Pau Torres (85′) y finalmente Arnaut Danjuma (90′) también desde el punto penal estructuraron un sólido 3-0 que, sumado al 1-1 que firmaron ambos en España hace algunas semanas, hicieron que el “submarino amarillo” se metiera en la siguiente fase del torneo.

Goles: 0-1; 78′ Gerard Moreno de penal (VILL) | 0-2; 85′ Pau Torres (VILL) | 0-3; 90′ Arnaut Danjuma (VILL)

De esta forma, Chelsea y Villarreal se sumaron al Liverpool, Real Madrid, Benfica, Atlético Madrid, Manchester City y Bayern Múnich como los equipos que seguirán luchando por la “orejona” 2021-22 y estarán presentes en el sorteo del próximo viernes 18 de marzo para definir las parejas de 4tos y semifinales.

