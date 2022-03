José María Carrasco, expectante con el regreso de los fanáticos azules al estadio: “El hincha de la U se hace sentir, será un plus”

El defensa de Universidad de Chile, José María Carrasco, se refirió en conferencia de prensa al momento que vive el club y donde él perdió la titularidad ante el irregular rendimiento que ha mostrado desde su arribo al club.

De todas formas, se manifestó tranquilo respecto al nivel que tiene y que además le permitió volver a la selección boliviana. “Partido a partido me voy sintiendo mejor, tengo la confianza del técnico y de los compañeros (…) En este poco tiempo, si bien uno es consciente de las críticas trato de apoyarme en mi familia. El hincha me ha hecho sentir su apoyo en muchas ocasiones, y a todo el equipo también. Futbolísticamente y mentalmente me siento preparado para afrontar todo tipo de retos”, comentó el central, que insistió en tener tiempo para mostrar un mejor juego.

“Nos ha costado en los partidos porque somos un equipo prácticamente nuevo. Somos conscientes de lo que se ha hecho, pero hemos ido mejorando con los entrenamientos. Uno es consciente de las críticas, pero trato de enfocarme en lo mío y seguir mejorando para ser un aporte en la U“, aseguró José María Carrasco.

José María Carrasco y lo que viene para Universidad de Chile

El defensa de 24 años trato de ver “el vaso medio lleno” respecto de no haber jugado el pasado fin de semana ante Unión Española por los líos con el estadio. “La suspensión nos vino bien para seguir mejorando en ciertos aspectos. Es un tema que viene de tiempo. Tener el estadio Nacional es importante, pero al margen de la cancha que nos toque el hincha de la U se hace sentir y será un plus“, comentó.

De todas formas, ya pensando en el choque del jueves ante Curicó Unido en Santa Laura, el altiplánico se mostró entusiasmado por jugar con público en condición de local. “Va a ser un partido muy complicado, pero pensamos más en lo que podemos dar nosotros. Ha sido una semana muy buena de trabajo, prácticamente con todo el plantel posible. Es una alegría que el público esté en el estadio, es un plus extra tener a la gente y como equipo será gratificante que el público esté dando su apoyo“, aseguró.

Además, José María Carrasco espera mostrar seguridad ante un equipo que viene de anotarle 5 goles a O’Higgins. “Al margen que enfrentaremos a una buena ofensiva, seguimos trabajando en esos detalles. Con el transcurrir de los partidos se verá un equipo más compacto. Tengo la certeza que individual y colectivamente vamos a mostrar lo mejor de cada uno”, cerró.