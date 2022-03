Daniel Morón y las expectativas de Colo Colo en la Libertadores: “Estamos ilusionados con que podamos competir de igual a igual”

El pasado lunes por la tarde, Colo Colo cerró la acción de la sexta jornada del Torneo Nacional 2022 con una sólida victoria sobre Deportes Antofagasta en Calama, lo que le permitió trepar hasta la tercera posición del campeonato.

Tras la victoria vino el momento de los análisis y uno de ellos quedó en palabras de Daniel Morón, director deportivo de Colo Colo: “estamos contentos porque al inicio del año cuando comenzamos la pretemporada queríamos que fuera sucediendo esto, lo que vino al principio de ganar la Supercopa, después nos confundimos por ahí de tener la claridad de acertar en el arco rival y terminas pagando caro con la suma de puntos”, dijo.

En conversación con “Los Tenores” de ADN Deportes Daniel Morón agregó que: “no hubo desesperación, nuestro cuerpo técnico estuvo muy claro en ese aspecto, supieron qué hacer con los rendimientos de jugadores que a veces bajan o suben. Ganamos un partido clave en el clásico, después los ánimos son diferentes”, aseveró.

Respecto a la participación de los albos en Copa Libertadores, Morón indicó que “todos queremos que el club esté en instancias más importantes. Tenemos claro que es muy difícil llegar a las instancias finales porque esos puestos están casi asignados para brasileños, argentinos que tienen equipos mucho más potentes”, sostuvo.

“A nosotros nos encantaría llegar a 4tos, semis. Ahora como jugué tantas copas y sé que los procesos para consolidar a un equipo lleva un tiempo, si bien me gustaría que Colo Colo pudiera en esta temporada avanzar muchísimo, también tengo claro que no es tan así, para competir a nivel internacional uno tiene que preparar un equipo bien y creo que hemos hecho un esfuerzo muy importante para mantener el equipo del año pasado y que hizo una gran temporada”, complementó el director deportivo del “cacique”.

Insistió con que: “estamos ilusionados con que podamos competir de igual a igual sea el sorteo que sea y de ahí para adelante, en el mano a mano esperar tener la solidez que se necesita tener de local. Después veremos hasta dónde seremos capaces de llegar”, aseguró.

Respecto a los rumores que lo señalaban fuera de Colo Colo, Daniel Morón aseguró que “soy un tipo que siempre cumple sus obligaciones. Tengo contrato hasta el 30 de abril y hasta ahí puedo hablar. No soy de esos que andan renunciando en el día a día, yo voy a cumplir mi contrato como siempre lo he hecho”, dijo.

Daniel Morón: Sus relaciones con Quinteros y Mosa en Colo Colo

La conversación continuó con las consultas respecto a su relación con el entrenador del equipo y el mandamás del club: “hoy, ayer y cuando asumí el cargo he tenido una relación excelente con Gustavo (Quinteros) y entiendo a los entrenadores”, sostuvo sobre Gustavo Quinteros.

“Porque sé que quieren una cosa y quieren otra, pero yo lo entiendo, porque yo he vivido el fútbol, sé lo que es desde adentro, pero para mi no es una molestia, eso no lleva a que no podamos tener una gran relación como la que tenemos, que es excelente”, complementó.

Al finalizar, tuvo palabras para su relación con Aníbal Mosa: “fue él quien me llevó al directorio, pero seguramente siempre los directores y yo discutimos cosas, porque presentó cosas que hay que tratar de resolver y muchas veces las opiniones de ellos no son concordantes con las mías, a veces nos cuesta ponernos de acuerdo, pero no es más allá de eso“, cerró el directo deportivo de Colo Colo.