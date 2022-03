Gustavo Quinteros no quedó del todo satisfecho tras el triunfo de Colo Colo sobre Antofagasta: “Pudimos haber hecho más goles”

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, analizó lo que fue el triunfo por la cuenta mínima sobre Deportes Antofagasta en el estadio Zorros del Desierto, que dejó a su escuadra en el tercer puesto del Campeonato Nacional y a solo tres unidades del líder Ñublense.

Al respecto, el DT comenzó diciendo en conversación con TNT Sports que “fue un partido favorable para nosotros, creo que podríamos haber alargado la diferencia, tuvimos muchas jugadas donde terminamos mal y pudimos haber hecho más goles“.

En esa línea, añadió que “hay jugadores que se tienen que acostumbrar a ese sistema, de ganar espaldas y hacer más movimientos en ataque para los tres de arriba, cuando tengamos mejor funcionamiento podemos hacer un buen papel (…) el partido anterior entraron todas, y hoy creo que pudimos haber hecho más goles“.

Respecto a la utilización de jugadores sub 21, el estratego lanzó: “no me inquieta el tema del sub 21 porque desde abril vamos a tener que rotar mucho el equipo, por eso hacemos partidos amistosos para que los chicos estén preparados”.

Finalmente, Quinteros cerró diciendo: “Es un torneo de altibajos, donde no hubo un equipo que marcó regularidad, pero nosotros si en el juego porque en los dos empates merecimos ganar“.