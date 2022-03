Arturo Vidal y su fututo en la Selección Chilena: “Seguiré luchando hasta que me dé”

Este domingo por la tarde, y con un golazo en los descuentos de Alexis Sánchez, Inter de Milán rescató un empate frente al Torino por una nueva jornada de la Serie A, partido donde Arturo Vidal también dijo presente.

El volante ingresó en el segundo tiempo y le dio potencia al mediocampo de los “neroazurros”. En la previa, el mediocampista adelantó lo que será su futuro en la Selección Chilena de Fútbol independiente de lo que suceda en las Clasificatorias.

Arturo Vidal aseguró sobre la Roja que “no va a ser el último Mundial, antes lo pensaba así. Seguiré luchando hasta que me dé. Hasta que me digan ‘no, ya no puedes estar en la selección'”, dijo en conversación con TNT Sports.