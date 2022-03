El principal sponsor de Chelsea decidió suspender su contrato tras las sanciones a Roman Abramovich

El principal sponsor del Chelsea, la marca de telefonía “Three” decidió suspender su contrato con el club en medio de las sanciones del gobierno de Reino Unido al magnate ruso Roman Abramovich, en medio del conflicto bélico que afecta a Ucrania.

“A la luz de las sanciones anunciadas por el gobierno, solicitamos al Chelsea Football Club que suspenda temporalmente nuestro patrocinio del club. Eso incluye la eliminación de nuestra marca de las camisetas y alrededor del estadio hasta nuevo aviso”, expresó la compañía en un comunicado.

“Reconocemos que esta decisión afectará a los numerosos aficionados que siguen apasionadamente a su equipo. Sin embargo, creemos que, dadas las circunstancias y la sanción gubernamental vigente, es lo correcto”, agregó el principal sponsor de Chelsea.

Cabe recordar que el gobierno británico decidió congelar los activos de Abramovich debido a la “estrecha relación” que ha sostenido con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

En consecuencia de ello, los “Blues” no podrán vender entradas para los hinchas en sus partidos de local, permitiendo el ingreso a Stamford Bridge solo al público que haya comprado un abono. También se prohíbirá los nuevos contratos de jugadores y la venta de productos del equipo, como camisetas.

We recognise that this decision will impact the many Chelsea fans who follow their team passionately. However, we feel that given the circumstances, and the Government sanction that is in place, it is the right thing to do. 2/2

— Three UK (@ThreeUK) March 10, 2022