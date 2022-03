Marco Antonio Figueroa continúa con sus trabajos al mando de la Selección de Nicaragua, banca a la que llegó a mediados de febrero de este 2022.

Esta semana, el “Fantasma” dirigió su cuarto microciclo con los jugadores seleccionados sub 25 del combinado azul y blanco.

Tras completar casi un mes con la Selección nicaragüense, el entrenador chileno habló para referirse al nivel que han mostrado sus dirigidos de cara al proceso que lidera con el objetivo de llegar al Mundial del 2026.

“Cuando yo acepté venir acá y el reto de ser el director técnico de la Selección mayor de Nicaragua vi los últimos seis-siete partidos de la Selección. Si yo no hubiera visto algo que me llamara la atención, no estaría acá”, señaló el estratega nacional sobre la decisión de asumir la banca del combinado centroamericano.

En cuanto a la capacidad de los jugadores nicaragüenses, Marco Antonio Figueroa complementó que “a mí me sorprendió la velocidad y la habilidad que tienen con la pelota, de algunos jugadores, no de todos. Son muy rápidos”.