Fernanda Pinilla es la capitana y una de las figuras de Universidad de Chile, cuadro que defiende la corona en el Campeonato Femenino 2022.

En conversación con Los Tenores de la Tarde, la futbolista se refirió a la inauguración del nuevo camarín en el Centro Deportivo Azul, el trabajo de la “U” con el fútbol femenino y la publicación de “Desobediente”, libro autobiográfico donde relata sus inicios y su vínculo con el “Romántico Viajero”.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, se inauguró un camarín en el CDA, que será de uso exclusivo para las jugadoras del primer equipo, el que recibió el nombre “Isabel Berríos”, en honor a la exjugadora -durante la era amateur- y primera entrenadora de las azules.

“Estoy contenta porque está pensado para que todas nos sintamos a gusto y tengamos nuestro propio espacio en el CDA, nuestra casa, donde estamos prácticamente los siete días de la semana”, manifestó Pinilla.

En cuanto a la situación actual del fútbol femenino en el club, la jugadora remarca que le gustaría los cambios fueran más rápido, pero destaca la labor de la institución. “Hay un avance que ha sido consistente y sólido. Se ha ido avanzando de a poco, a pesar de que nos gustaría que sea muy rápido. Entendemos que cuando se apuran las cosas se pueden desvanecer con el tiempo. Cada paso que se hace ha sido consolidado y mantenido en el tiempo”, aseguró.

Respecto a la la llegada de Luis Roggiero, la capitana apunta que aún no existe incidencia en el plantel femenino. “Para nosotros no se ha notado el cambio. Hay una distinción bien grande con la administración, donde nosotros trabajamos más con la gente del Fútbol Joven”, sostuvo.

Por último, Fernanda Pinilla comentó sobre el lanzamiento de su libro “Desobediente”. “Está orientado desde mi infancia hasta ahora, con todo lo que he avanzado gracias al fútbol. Hay un capítulo especial destinado únicamente a la U, de cómo me enamoré de estos colores y lo afortunada que me siento de ser la actual capitana”, concluyó.