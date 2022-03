FIFA autorizó a los futbolistas extranjeros en Ucrania y Rusia a rescindir contratos con sus clubes

Como consecuencia del conflicto bélico que involucra tanto a Rusia como Ucrania, la FIFA tomó la decisión de permitir que los jugadores y entrenadores que tienen contrato con instituciones de alguno de los dos países puedan rescindir sus vínculos y fichar en otros clubes.

Según explicó el máximo ente del fútbol mundial a través de sus redes oficiales, los contratos de futbolistas y entrenadores de clubes afiliados a la Federación Ucraniana de Fútbol “se dan por rescindidos con efecto inmediato hasta el final de la temporada” en Ucrania.

Asimismo, quienes jueguen en Rusia tendrán tiempo hasta el 10 de marzo para decidir si quieren seguir vinculados a sus clubes o no. En caso de que opten por la negativa, “los jugadores y entrenadores extranjeros tendrán derecho a suspender unilateralmente sus contratos de trabajo con los clubes afiliados a la Unión de Fútbol de Rusia (FUR)”.

En esa línea, FIFA dio conocer los márgenes de tiempo para los futbolistas y entrenadores que decidan avanzar por esta vía para que firmen contratos con clubes nuevos.

“La suspensión de un contrato según los párrafos anteriores significará que los jugadores y entrenadores serán considerados ‘sin contrato’ (libres) hasta el 30 de junio de 2022. Y, por lo tanto, tendrán la libertad de firmar un contrato con otro club sin enfrentar consecuencias de ningún tipo”, agregaron.

En adición al tiempo, FIFA también limitará la medida por club, estableciendo que cada equipo “estará autorizado a inscribir un máximo de dos jugadores que se hayan beneficiado de esta excepción”.

FIFA adopts temporary employment and registration rules to address several issues in relation to war in Ukraine

— FIFA Media (@fifamedia) March 7, 2022