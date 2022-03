Diego Rubio anotó un gol en el triunfo de Colorado Rapids sobre Atlanta United

El delantero chileno Diego Rubio anotó un gol en el triunfo de Colorado Rapids como local por 3-0 sobre Atlanta United, duelo válido por la segunda fecha de la temporada 2022 de la Major League Soccer (MLS).

El atacante formado en Colo Colo fue titular y a los 33 minutos rompió el cero con un cabezazo a la entrada del área chica. Esto, tras un centro por derecha del colombiano Michael Barrios.

Las otras conquistas del dueño de casa en el Dick’s Sporting Goods Park fueron obra de Jonathan Lewis, a los 48 minutos, y de Andre Shinyashiki, a los 87’.

En tanto, el cuadro el visitante se quedó con un hombre menos a los 86 minutos por la expulsión de Miles Robinson. Luego de una doble tarjeta amarilla, la segunda luego de un empujón sobre Diego Rubio.

Con este resultado, Colorado Rapids se quedó en la quinta posición de la Conferencia Oeste con 3 unidades, a tres del líder Nashville SC.

Por la tercera fecha del torneo, Colorado Rapids recibirá a Sporting Kansas City el sábado 13 de marzo desde las 23:00 horas de Chile.

👉😏👈@DiegoRubio_ with the header to give us the lead! #COLvATL pic.twitter.com/eeHbujrnbT

— Colorado Rapids (@ColoradoRapids) March 5, 2022