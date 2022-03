Diego Rivarola: “El jugador de la U hoy tiene más que ganar que de perder”

Será un Superclásico especial para Diego Rivarola, pues este será el primero en el que no estará directamente involucrado con la U al abandonar su rol como funcionario de Azul Azul y que desempeñó durante 10 años tras su retiro de la actividad.

Sin embargo, quien hoy es comentarista deportivo entregó su anticipo en relación a cómo ve a la Universidad de Chile de cara al duelo en el estadio Monumental. “Creo que los últimos años la historia de estos tantos años no les ha acomodado a los jugadores de estos últimos años, los grupos no han sabido llevarlo, pero no es algo fácil, es algo difícil de llevar pero es un manejo de grupo. El jugador de la U hoy tiene más que ganar que de perder, tienen la posibilidad de ser el equipo que rompió la racha, tienen que verlo cómo una motivación o una oportunidad“, comentó “Gokú”.

En diálogo con Blizsports, Diego Rivarola planteó su perspectiva en cuanto al nivel de la U y Colo Colo. “Llegan de la misma forma, vienen sin jugar de gran forma pero Colo Colo tiene más experiencia, la U viene armándose y viene con muchos jugadores jóvenes. En base a eso podría decir que Colo Colo llega con un poco más de ventaja pero el fútbol sorprende y quizás se puede dar vuelta la tortilla”, comentó.

Diego Rivarola y su historial en el Superclásico

El delantero argentino tiene historias para regalar, incluyendo el hecho de haber ganado en el estadio Monumental jugando por Universidad de Chile. De hecho, jugó aquel último duelo del 9 de septiembre del 2001, cuando se impusieron por 3-2.

“Me tocó convertir en ese último partido en el Monumental. Celebré con la camiseta de Gokú arriba de la reja. Esa camiseta está guardada, la saco en eventos muy particulares, fue siempre sólo una y por lo mismo ha ido cambiando de color de pelo. A medida que la iba ocupando se me iba destiñendo, es una reliquia, la gente la ve así y eso me dice que debo cuidarla mucho. El día que la U tenga un museo se la daré al club“, apuntó el mendocino, que también destacó el ambiente del Superclásico.

“El partido más importante que tiene Chile, uno de los más lindos y el que la gente espera. Lindo tenerlo y lindo jugarlo, algunos tuvimos ese privilegio de vivirlo. Es el que todos quieren ver, estar y vibrar, a todos los jugadores les gustaría jugar este partido, la gente está pendiente y eso genera que sea un partido distinto, que haya competitividad y nerviosismo”, sentenció.