Lucas Pratto, actual delantero de Vélez Sarsfield y ex Universidad Católica, repasó algunos momentos de su larga trayectoria, haciendo hincapié cuando dejó a la UC para saltar al fútbol italiano en el 2011.

En diálogo con Olé, el atacante se refirió a los jóvenes argentinos que dejan Sudamérica para partir a la MLS de Estados Unidos. “Cada uno toma sus decisiones pero después se tiene que hacer responsable (…) Me pasó en Chile jugando en Católica cuando me vino a buscar el Genoa. En ese tiempo que estuve allá no la pasé bien”, señaló.

Pese a las complicaciones que vivió el “Oso” tras dejar Chile y recaer en Italia, destacó que “tuve la suerte de jugar con tipos como Gilardino, Kaladze, Palacio, Frei, con jugadores de Selección que me ayudaron muchísimo para después ir a Vélez y ser otra clase de jugador”.

Por otro lado, Lucas Pratto recordó los inicios de su carrera. “Mi meta siempre fue llegar a Primera y después me encontré Universidad Católica, un equipo gigante de Chile, y ahí la meta era salir campeón”, comentó.

“Nunca me vas a escuchar decir ‘”mi meta es ser el mejor jugador, goleador, ser esto o lo otro”. Mi meta siempre fue salir campeón, lo demás es secundario”, concluyó el exdelantero de los “Cruzados”.