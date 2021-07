¿Puede ser la UC? Lucas Pratto: “Quiero ir a un club en el que estén realmente interesados en mí”

Lucas Pratto se desvinculó en las últimas horas de River Plate luego de finalizar su préstamo en el Feyenoord de los Países Bajos. Ahora, está dispuesto a escuchar ofertas como jugador libre.

“Yo quiero competir y ser campeón. Veremos las propuestas que haya. Quiero ir a un club en el que estén realmente interesados en mí”, apuntó Pratto en conversación con TyC Sports.

Palabras que podrían abrir el apetito entre los hinchas de Universidad Católica dado su exitoso paso por la UC entre 2010 y 2011, donde fue campeón nacional. Por ahora no hay indicios de acercamientos formales por parte de la directiva cruzada.

Lucas Pratto y su polémica salida de River Plate

El jugador de 33 años quedó libre luego que la directiva de River Plate le comunicó que no estaba en los planes para la temporada.

“Por eso nos sentamos con los dirigentes, había que resolver las cosas de la mejor manera. A los hinchas de River les agradezco por el cariño. Saben lo que siento y lo felices que me han hecho. Me hubiese gustado despedirme de otra forma”, siguió el “Oso” Pratto.

“Cuando pasé al Feyenoord, el club hace un año y medio que no me pagaba. Es difícil decir que me quise ir cuando jugaba cuatro minutos. Con Marcelo Gallardo no volví a hablar. Me hubiese gustado que me dijera que no me iba a tener en cuenta“, apuntó el delantero argentino, quien está recuperado físicamente tras fracturarse el tobillo en mayo.