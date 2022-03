Juan Tagle encaró al Spartak de Moscú tras su expulsión de la Europa League: “Dile a tu presidente que pare la guerra”

El presidente de Universidad Católica, Juan Tagle, lanzó un sorpresivo comentario a través de su cuenta de Twitter al club Spartak de Moscú, que publicó un mensaje tras su expulsión de la Europa League y todas las competencias europeas por tiempo indefinido.

“La decisión de excluir a nuestro equipo de la Europa League es preocupante. Creemos que el deporte, incluso en los momentos más difíciles, debe tener como objetivo construir puentes, y no quemarlos. Nos concentraremos en las competencias internas. Esperamos un rápido logro de la paz que todos necesitan”, escribió el cuadro ruso a través de sus redes oficiales.

Minutos más tarde, el mandamás de la UC no dudo en responder. “Habla entonces con tu presidente y pídele que detenga la guerra”, señaló en su cuenta personal de Twitter.

Cabe recordar que este lunes la FIFA y la UEFA dieron a conocer la decisión de excluir a las selecciones y clubes rusos de todas las competencias internacionales, tras el conflicto con Ucrania. En el papel, Spartak de Moscú fue el más perjudicado, ya que era el único equipo clasificado para disputar los octavos de final de la Europa League.

A ello se suma que la selección de Rusia no podrá ser parte del repechaje clasificatorio para el Mundial de Qatar 2022. El país euroasiático debía enfrentar a Polonia en Moscú el próximo 24 de marzo.

Talk to your President then and request him to stop the war.

— Juan Tagle Quiroz (@JuanTagleQ) March 1, 2022