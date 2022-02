Daniel Sappa, arquero de Palestino: “Ninguno de los equipos grandes marca la diferencia”

El arquero de Palestino, Daniel Sappa, conversó con Los Tenores tras ser protagonista de la victoria de Palestino ante Universidad Católica por la cuarta fecha del Torneo Nacional 2022.

Durante la charla, cuestionó que el árbitro Fernando Véjar repitiera el penal que le había contenido a Fernando Zampedri. “Le dije al árbitro, si tienes que repetir este penal tienes que cobrar cada agarrón en el área. Es inevitable que uno no se adelante, pero son cosas que pasan”, comentó junto con reconocer que pidió una tercera repetición cuando un perro invadió el área al momento que el atacante de la UC convirtió el 1-0 en su segundo intento.

“Le dije al árbitro que el perro me desconcentró, capaz pasaba. Sin embargo, no ocurrió”, aseguró entre risas Daniel Sappa, que valoró el resultado obtenido ante el vigente tetracampeón del fútbol chileno.

“Es un equipo que pierde poco y al que le anotan pocos goles. Fuimos superados los primeros 20 minutos, pero tras el empate nuestro manejamos todo el resto de partido. Si terminaba empatado era muy injusto”, planteó el arquero de 27 años.

Ya con cuatro partidos disputados en la Primera División de nuestro país, hizo un particular análisis en cuanto al rendimiento de los clubes nacionales. “Me sorprendió el nivel del campeonato, hay un nivel muy parejo. No hay ningún equipo que marque la diferencia. La UC juega de memoria, pero tampoco te arrolla. Puedes ganarle a cualquiera y perder con cualquiera. Ninguno de los equipos grandes marca la diferencia y hay otros que juegan muy bien“, sostuvo.

Daniel Sappa y su devoción por Claudio Bravo

El portero argentino de Palestino escogió al arquero del Betis como su referente en el puesto a nivel sudamericano y lo defendió de las críticas que recibió en su reestreno como titular durante la derrota en el clásico ante Sevilla.

“Bravo siempre me gustó, no lo digo porque esté en Chile. Me encanta como juega. Te tapa diez pelotas, hay que estar ahí. Todavía está vigente y tiene mucho para dar”, comentó el trasandino, que también destacó a su entrenador en los árabes, Gustavo Costas.

“No lo conocía, pero sabía de todo lo que ha ganado. Gustavo Costas está en el lote de los entrenadores muy buenos, estás todo el tiempo entrenando a full. No te puedes relajar porque, si es así, no juegas. Tratamos de agregarle más cosas al juego, en la salida desde el arco y la dinámica. Siempre te va mostrando muchas variantes y es muy claro al momento de darte una indicación”, aseguró.

Además, como jugador formado en Estudiantes de La Plata, analizó la llave que jugará su exclub con Audax Italiano por Copa Libertadores. “Va a estar difícil. Audax juega bien, con jugadores interesantes. No se le va a hacer fácil a Estudiantes, pero el público alienta todo el partido y con un DT como Zielinski que sabe leer los partidos. Ayuda al Audax jugar con el marcador a favor, pero creo que Estudiantes tiene muchas chances si marca un gol tempranero“, cerró.