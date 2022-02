Luego de una nueva derrota por 4-0 frente al Tottenham en la Premier League, el Leeds United tomó una categórica decisión y confirmó la salida del entrenador Marcelo Bielsa, poniendo fin a un proceso que duró más de tres años con el rosarino en la banca.

El presidente del club inglés, Andrea Radrizzani, aseguró mediante un comunicado oficial que “esta ha sido la decisión más difícil que he tenido que tomar durante mi mandato en el Leeds United, teniendo en cuenta todo el éxito que ha tenido Marcelo en el club”.

“Los momentos creados, particularmente en la temporada 2019/20 y ganar el ascenso a la Premier League, por supuesto, vivirán por mucho tiempo en todos nuestros recuerdos, incluidos los míos y los fanáticos”, agregó el mandamás de los “Whites”.

Además, el ahora ex club del “Loco” Bielsa avisó que hay planes en marcha para realizar un tributo en agradecimiento al técnico argentino en el estadio Elland Road.

Marcelo Bielsa llegó a Elland Road en junio de 2018, convirtiéndose en el primer técnico en la historia del Leeds en ganar sus primeros cuatro partidos dirigidos. En su primera temporada, terminó en el tercer puesto y fue eliminado en los “play-off” del ascenso por el Derby County.​

Un año más tarde, el “Loco” se consagró campeón del EFL Championship y regresó al club a la Premier League tras 16 temporadas, con dos partidos por disputar.

En honor a sus logros obtenidos, la ciudad británica le otorgó su nombre a una de sus calles y renovó por un año y ocho millones de libras, convirtiéndose en el sexto técnico mejor pagado de la liga.​

Sin embargo, esta temporada las cosas no salieron bien: el Leeds es el equipo más goleado de la competencia y marcha en el decimoséptimo lugar de la tabla con 23 unidades, a dos de zonas de descenso directo.

De hecho, los “Whites” acumulan una negativa racha de seis partidos sin ganar en Premier League, y en los últimos cuatro encuentros ha sufrido goleadas: 0-3 ante Everton, 2-4 contra Manchester United, 0-6 frente a Liverpool y 0-4 vs los Spurs.

Leeds United can confirm the club have parted company with head coach Marcelo Bielsa

— Leeds United (@LUFC) February 27, 2022