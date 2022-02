Marcelo Bielsa, en su periodo más difícil al frente de Leeds: “Estoy solo y creo en lo que soy capaz de hacer”

El argentino Marcelo Bielsa, técnico de Leeds United, habló esta mañana en conferencia de prensa tras la derrota por 6-0 frente a Liverpool y se refirió al mal momento de su equipo en Premier League, donde ya suma cinco partidos sin ganar.

“Estoy muy preocupado. La preocupación es proporcional a los resultados que estamos obteniendo. Soy una persona común. Hago un trabajo que tiene mucha repercusión. Me siento como todas las personas que no logran ofrecer los resultados que se espera que consigan. “, comentó el rosarino.

“Lo que está claro es que la credibilidad en lo que hago está disminuida desde los sectores que me analizan. El único que cree ciegamente en mí soy yo. Lo hago porque es la mejor opción para intentar revertirlo”, complementó.

El cuadro del “Loco” marcha en la decimoquinta posición del torneo inglés, a tres unidades de la zona de descenso directo. Sobre eso, el ex DT de la Roja explicó que “son los mismos problemas que siempre hemos tenido en algún punto y que siempre hemos sido capaces de superar”.

“Es lo que hacen todas las personas comunes en el día a día, afrontan la adversidad insistiendo porque saben que es la mejor opción. Estoy solo y creo en lo que soy capaz de hacer“, aseguró.

Además, el argentino explicó cómo cambiar el momento anímico de sus dirigidos. “Lo primero que hago es poder decirles algo que yo creo que es cierto. Esa es la pregunta que falta, si los jugadores están perdiendo paulatinamente la confianza en el entrenador. De ninguna manera yo lo he verificado porque lo miro a través del esfuerzo que ponen“, sentenció.

El cuadro de Marcelo Bielsa deberá tendrá un duro desafío este sábado frente a Tottenham, duelo valido por la jornada 27 de la Premier League. Dicho encuentro será a partir de las 9:30 horas de nuestro país.

