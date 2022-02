Mucho antes de su retiro obligado del fútbol profesional, Sergio “Kun” Agüero hizo una carrera como streamer en Twitch. Lo que era un hobby, ahora es su punto de conexión con la hinchada que lo siguió durante años y por estos días ha respondido toda pregunta que le ha llegado.

Así lo hizo también con TyC Sports, en una profunda y emotiva entrevista en la que el exdelantero argentino habló de sus días lejos de las canchas, producto de una arritmia que lo dejó sin posibilidades de continuar, debido al riesgo de sufrir un infarto y con ello la muerte.

De hecho, el “Kun” recordó las palabras de uno de los médicos en el Barcelona. “Me dijo que tuve suerte, porque pude haber tenido un infarto. Algo pasó, pero nadie sabe exactamente qué. Quiero jugar, pero me da miedo. El mes que viene tengo un control más y voy a seguir con la investigación, porque quiero saber la verdad“, sostuvo el ex Manchester City.

También expresó que “fue todo muy raro y de golpe. Toda mi vida me entrené al máximo y estuve en la alta competencia, y ahora me dicen que no puedo hacerlo. Algo pasó. De un mes al otro empecé a sentir síntomas raros que nunca había tenido“.

Respecto de las indagatorias médicas sobre su enfermedad, el Kun Agüero detalló que “está la incógnita de si fue por el covid, por la vacuna o alguna otra cosa. Ya me sentía mal, tenía muchos dolores de cabeza y algunos musculares, pero pensaba que era el calor o la exigencia por volver a practicar después de un tiempo”.

Sergio Agüero confirmó que estará en Qatar 2022

A pesar de sus problemas de salud, la aventura del “Kun” en el fútbol no ha terminado. El ex atacante de la selección argentina confirmó que estará en el Mundial de Qatar, eso sí, será como miembro del cuerpo técnico de la “Albiceleste”.

“Sí, voy a ir a Qatar, ya veremos en qué rol. Tuve una linda charla con el presidente, siempre se portó bien con nosotros. En estos días charlaremos un poco más para ver el rol y también para ver si vamos al sorteo del Mundial, que es el día 31“, comentó.

“Yo siempre le dije que quería estar con los chicos, con los que me llevo muy bien. Lo mío es estar al lado de ellos en el día a día. Puedo ser una figura que sirva para ‘descontracturar’ cuando se pongan nerviosos”, añadió Agüero con su característico humor.