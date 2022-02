Germán Estigarribia: “El VAR termina parando el juego de muchas maneras”

El delantero de Audax Italiano, Germán Estigarribia, conversó con Los Tenores tras el gol que le permitió a su club revertir la desventaja inicial y terminar empatando con Colo Colo.

“En el entretiempo, Ronald Fuentes pidio tratar de empezar a presionar y plasmar lo que veníamos haciendo durante la pretemporada. Salimos con otra mentalidad para revertir la situación”, comentó el atacante trasandino.

Todo en un contexto dificil ante la serie de proyectiles que recibió el plantel desde la tribuna del Estadio Monumental.

“Fue muy lamentable. A veces el hincha, por querer llevar al equipo adelante, termina tomando decisiones que no son buenas. Fue un momento muy raro. Cuando tiraron el piedrazo, le llega a dar en la cabeza y estamos hablando de otras cosas. Al final se termina perjudicando todo”, aseguró Germán Estigarribia.

Aprovechando la charla, lamentó la demora que provoca el VAR. “Es bueno que esté el VAR por jugadas puntuales, pero termina parándose el juego de muchas maneras. Cuando le hacen el penal a Suazo, a mi él me hace una falta similar y no la fueron a ver. A veces se entiende y hay que tratar de no pensar tanto”, concluyó.

Germán Estigarribia y los desafíos de Audax Italiano

Tras sumar su primer punto en el Torneo Nacional 2022, ahora la mentalidad en el club está de cara al choque del miércoles ante Estudiantes de La Plata por la fase 2 de la Copa Libertadores.

“Vamos a tener que luchar mucho y equivocarnos poco para no sufrir con los contragolpes de Estudiantes de La Plata”, comentó respecto al duelo en Rancagua, instancia donde esperan mejorar la imagen que hasta ahora han ofrecido.

“Con Huachipato hicimos muchas cosas positivas pero el resultado no acompañó. Sabemos que tenemos mucho aún por mejorar y demostrar respecto al juego que realmente queremos“, apuntó.

Al final de la charla, no quiso reconocer el inminente arribo de Marcelo Larrondo. “No sé si llega o no, todavía no se ha presentado”, cerró.