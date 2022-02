Cristóbal Jorquera sigue ilusionado con volver a Colo Colo: “Tenía el pase en mi poder y no me quisieron”

Cristóbal Jorquera volvió a disputar un partido por el Torneo Nacional después de dos años. El volante debutó en su nuevo equipo, Deportes La Serena, en el empate 1-1 contra Colo Colo por la pasada segunda fecha del campeonato local.

El mediocampista sumó sus primeros minutos como jugador “granate” precisamente ante el “Cacique”, club en el cual se formó y en donde se estrenó en el fútbol profesional.

Pese a su última etapa en Macul en 2011, Jorquera aún mantiene la ilusión de regresar al cuadro albo. “Sería bonito tener la posibilidad de vestir nuevamente la camiseta de Colo Colo. Hubo un momento tras finalizar mi contrato en Palestino (2019) que tenía el pase en mi poder y no me quisieron”, señaló en Directv Sports.

El jugador de 33 años también tuvo palabras para una pieza clave del “Cacique”, Leonardo Gil. “Creo que Leo Gil se siente incómodo jugando de 10. No es volante creativo. Juega mucho mejor con la cancha de frente”, analizó el futbolista de Deportes La Serena.

Además, el volante mostró su alegría por llegar a los “Papayeros” tras su complicado paso por el fútbol turco entre 2020 y 2021 vistiendo la camiseta de Fatih Karagümrük SK.

“Tuve una lesión grave. 20 meses de inactividad. No lo pasé bien en mi última etapa en Turquía. Hubo situaciones en el club que me impedían disfrutar en la cancha. Me gustó el proyecto de La Serena, creo que es el lugar para reencantarme con el fútbol”, aseguró.

“En Turquía estuve siete años y mostré mi mejor versión. En mi regreso a Chile puedo aportar”, cerró Cristóbal Jorquera.