Francisco Huaiquipán fue acusado de incumplir su arresto domiciliario nocturno

El exfutbolista de Colo Colo Francisco Huaiquipán fue acusado por Carabineros de incumplir su arresto domiciliario nocturno, debido al proceso judicial que arrastra desde septiembre de 2021 donde fue sorprendido ingresando 38 teléfonos celulares, además de cocaína y pasta base al penal Colina 1.

“Huaiqui”, quien estuvo detenido por casi un mes en aquel centro penitenciario, cuenta con arresto nocturno en un domicilio ubicado en San Joaquín. Sin embargo, el pasado 18 de enero no fue encontrado en su domicilio, según lo indicado por carabineros.

En una carta firmada por el comisario subrogante, John Brown, se deja constancia que a las 2.55 horas se visitó su domicilio. “Personal de esta dotación, durante la fiscalización realizada en las fechas y horarios que más abajo se detallan, el imputado no atendió a carabineros”, detalló el documento al que tuvo acceso La Tercera.

La respuesta de Francisco Huaiquipán

En su réplica, el abogado del ex futbolista, Darío Guajardo, explicó que “hay un incumplimiento según el documento. Carabineros de San Joaquín no tiene capacidad para cubrir todo. Se asoman por la esquina, le tocan la bocina y Huaiquipán tiene que asomarse. Y si no sale en un minuto, ellos dicen que no está”.

“Le insistí a Francisco, hace siete meses, que pusiera cámaras de seguridad en la puerta de su casa. Es la única forma que tiene para demostrar que carabineros no llega a la casa, que solo toca la bocina y se va”, agregó.

Consultado por el futuro judicial de Huaiquipán tras esta acusación por incumplir su arresto domiciliario, el jurista aseguró que no irá a la cárcel. “Estamos negociando para encontrar una salida. Se amplió la investigación, pero Francisco no irá a la cárcel. Él está muy bien, tranquilo. Preocupado de sus cosas hogareñas, de índole familiar, comentó.