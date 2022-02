Cristian Paulucci no dramatiza con el estado del césped en San Carlos de Apoquindo: “No pongo excusas ni ando viendo fantasmas”

El técnico de Universidad Católica, Cristian Paulucci, comentó en conferencia de prensa una de las cuestiones que más llamó la atención en el primer partido de la UC en San Carlos de Apoquindo: el césped del recinto deportivo.

“La cancha no estaba en buen estado, no hace falta que lo diga. Cuando no está, no favorece nuestro fútbol, el jugador necesita un tiempo más para controlar la pelota y el juego no fluye. Esperamos que con los días se ponga en el estado que se tiene que poner”, aseguró el DT argentino, que no quiso ahondar en el inconveniente.

“No estoy mirando todos los días el campo de juego, no pongo excusas y nos dedicamos a trabajar. No ando viendo fantasmas ni nada. Soy una persona simple, no ando viendo si el césped se plegó un centímetro en cinco días. Espero que cada uno en su club haga bien su trabajo y espero que la cancha esté mejor y hacer un excelente partido para ganar”, comentó Cristian Paulucci, ya enfocado en el duelo que este domingo en San Carlos de Apoquindo tendrá ante Curicó Unido.

“Es un gran rival, que comenzó con el pie derecho. Ya venía en alza desde que llegó Damián Muñoz el año pasado, es un rival a tener en cuenta y que tenemos que respetar“, aseguró.

Cristian Paulucci y lo que viene en Universidad Católica

Algo que ha marcado el arranque del campeonato es que apenas ha usado por algunos minutos a sus refuerzos. De hecho, Yamil Asad, Lucas Melano, Sebastián Galani y Cristián Cuevas todavía no debutan en el Torneo Nacional 2022.

De todas formas, el entrenador ya pretende tenerlos más en cuenta. “Los que mejor lo hagan en los entrenamientos y partidos van a tener lugar. Han ido mejorando, se nota. Cuevas venía mejor porque ya estaba entrenando con Huachipato. Estamos contentos por quienes se han sumado y la manera que han ido mejorando, han trabajado duro y con doble turnos también“, comentó.

Nuevamente se le consultó por el estado de salud de Luciano Aued y no explicitó si lo tendrán o no en cuenta en la nómina para el resto de la temporada, aunque valoró el aporte que hizo en el camarín durante el duelo con Unión Española.

“Aued es un jugador importante, un líder que tiene este equipo dentro y fuera del campo. Es un líder constructor. Siempre ha sido el mismo en el camarín, dando esa voz de aliento y manteniendo alerta a todo el mundo“, cerró.