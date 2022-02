Erick Pulgar se comparó con un referente del Galatasaray de Turquía: “Parezco tranquilo afuera, pero soy diferente cuando entro a la cancha”

Luego de ya sumar dos partidos por el Galatasaray de Turquía, Erick Pulgar conversó con el canal oficial de su nuevo club y comenzó cómo se gestó su arribo al elenco de Estambul

“Estaba en Chile con mi selección cuando mi representante me dijo de la oferta del club y le respondí: “Por supuesto que estoy interesado“. Inmediatamente me integré con mi equipo, mis compañeros me recibieron muy bien, hay sudamericanos en el plantel y me hicieron jugador del Galatasaray de inmediato”, sostuvo.

Además, respondió ante las urgencias con las que llega a un cuadro que necesita sumar al encontrarse apenas tres puntos sobre la zona de descenso directo. “Creo que puedo suplir las carencias del equipo y hacerlo aún mejor mostrando mis cualidades en estos partidos. Soy un jugador rápido y juego posicional, espero ayudar al equipo con mi juego”, aseguró Erick Pulgar, quien por ahora sólo ha entrado en los segundos tiempos en Turquía ante Alanyaspor y Kayserispor.

Las comparaciones de Erick Pulgar en Galatasaray

Por ser sudamericano y la posición que ocupa en el campo, en Turquía algunos medios lo ven como el reemplazante de un referente del club, como Felipe Melo. ¿Se ve en condiciones de juego o estilo similares al brasileño?

“Felipe Melo es un jugador respetable y que muestra su carácter en el campo. También parezco tranquilo afuera, pero cuando entro a la cancha soy diferente”, aseguró el jugador de 28 años, que estará a préstamo en el elenco turco hasta mediados de año.

“Mi objetivo es levantar al Galatasaray desde donde está. Debo regresar a Italia en mayo, pero hacia el final de la temporada deberé analizar lo que haya hecho aquí”, comentó, junto con confiar en el apoyo que le pueda brindar la siempre fervorosa hincha del club. Su próximo desafío será el lunes 21 de febrero, cuando visiten al Goztepe por la jornada 26 de la Superliga Turca.