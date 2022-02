Con una obra de arte de Kylian Mbappé, PSG derrotó a Real Madrid y sacó ventaja en la llave de octavos de final de la Champions League

En el que para muchos era el duelo más atractivo para abrir las llaves de octavos de final de la Champions League, PSG debió recurrir a una genialidad de Kylian Mbappé para vencer 1-0 al Real Madrid en el Parque de los Príncipes.

El primer tiempo fue de estudio entre ambos planteles, aunque con el cuadro local marcando el ritmo del encuentro y generando las escasas ocasiones de juego que se propiciaron. Kylian Mbappé tuvo un remate a los 18 minutos en la chance más clara. Casemiro tuvo la apertura de la cuenta para los merengues en un tiro de esquina, pero su cabezazo se fue desviado.

El tono del encuentro no cambió en la segunda fracción y Mbappé volvió a avisar para el PSG luego que a los 49 quedó frontal en plena área del Real Madrid, pero el remate fue desviado por el portero Thibaut Courtois.

Los franceses siguieron machacando hasta que, al minuto 59, Mbappé fue derribado en el área por Dani Carvajal. El juez Danielle Orsato cobró penal, tras revisión VAR, pero Courtois se transformó el figura al contener el lanzamiento de Lionel Messi.

Penal fallado por Messi pic.twitter.com/LAIvZ6GPyS — Nacho 🇫🇷 (@nacheira88) February 15, 2022

Real Madrid no varió su postura defensiva y cada vez se mantuvo más cerca de su portería por sobre algún contragolpe. A las labores de Messi se sumó el regreso a las canchas de Neymar, aunque no bastaba para romper el cero en la “ciudad luz”. Idrissa Gueyé intentó la hazaña para los de Mauricio Pocchettino, pero el disparo rasante no fue problema para Courtois.

Sin embargo, en el minuto 94, la figura francesa del Paris Saint Germain se salió con la suya y, tras taco de Neymar, encaró en diagonal al área madridista para, en una brillante maniobra individual, superar a Eder Militao y Lucas Vásquez para marcar el único tanto del compromiso.

Lo que viene para PSG y Real Madrid

Considerando que ya no rige el gol de visitante en las llaves de Champions League, el cuadro merengue necesitará vencer por al menos dos goles de diferencia en la revancha programada para el 9 de marzo. En tanto, los franceses, con cualquier victoria o empate podrán avanzar a cuartos de final. Si se repite el marcador, habrá alargue y, eventualmente, penales en el Santiago Bernabéu.

De cara a dicha revancha en Madrid, los dirigidos de Carlo Ancelotti no podrán contar con Casemiro y Ferland Mendy por acumulación de tarjetas amarillas.

En lo inmediato, PSG deberá visitar al Nantes este sábado por la jornada 25 de la Ligue One de Francia. En tanto, Real Madrid jugará ese mismo día, pero recibiendo al Alavés por la fecha 25 de la Liga Española.