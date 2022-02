Matías Fernández y las claves para igualar ante Colo Colo: “Hoy nosotros intentamos presionarlos a ellos”

Matías Fernández, volante de Deportes La Serena, fue una de las figuras del cuadro “Granate” en el empate 1-1 contra Colo Colo por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2022.

Luego del compromiso, el volante explicó las claves para igualar ante el “Cacique” en un reñido duelo. “Colo Colo es un equipo que se identifica por presionar bien y la mayoría de los goles que hacen es porque roban el balón bien adelante. Hoy nosotros intentamos presionarlos a ellos y por momentos lo logramos con creces”, indicó.

“Fue un partido intenso. Al principio nos costó, pero después nos vimos mejor al presionar la salida de ellos y empezamos a crear ocasiones”, comentó el experimentado mediocampista.

El “14” de los “Papayeros” valoró la anotación de Santiago Dittborn a los 20 segundos del segundo tiempo. “El gol desde el principio te da un golpe anímico, que lo que hicimos al final del primer tiempo sirvió. Fue fundamental para poder equiparar el partido”, agregó.

Además, “Matigol” expresó su alegría por el buen momento físico por el que pasa en este arranque del torneo. “Gracias a Dios el cuerpo está respondiendo. Me preparé bien en la pretemporada. He podido entrenar con continuidad. Estoy agradecido de sentirme bien y poder disfrutar esto que me apasiona”, añadió.

Finalmente, Matías Fernández tuvo palabras de afecto para el “Cacique”, su exclub. “Hay un cariño especial por Colo Colo, siempre le deseo mejor. Espero que le vaya muy bien”, concluyó.