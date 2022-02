Reinaldo Sánchez bajó las aspiraciones de la U por Daniel González: “No creo que tengan la plata que queremos”

Daniel González, actual zaguero de Santiago Wanderers, sigue siendo uno de los jugadores más cotizados del elenco “caturro” para este 2022. El defensa tuvo una clara opción de dar el salto al fútbol argentino pero finalmente se quedó en el puerto. Ahora, entró en la órbita de Universidad de Chile.

Ante la grave lesión de Luis Casanova, en la U hay interés por un nuevo defensor central que se sume a los nuevos fichajes de José María Carrasco e Ignacio Tapia para potenciar la zaga.

En este escenario, el nombre de González suena con fuerza en el elenco estudiantil, más aún tras la invitación que recibió por parte de Ronnie Fernández, delantero azul y ex Santiago Wanderers, quien a través de sus redes sociales le escribió al joven zaguero: “Vamos mi Dani, lo espero”.

Pese a las especulaciones, Reinaldo Sánchez, presidente del cuadro porteño, fue tajante al referirse a la opción del defensa de 19 años como posible refuerzo de la U. ““A mí no me han dicho nada. No ha llegado ninguna oferta de la U”, aseguró el dirigente a La Tercera.

“Si lo quisieran, tendrían que pagar. No creo que la U tenga la plata que queremos por Daniel González. Habrá que ver las ofertas. Y no solo la U ha manifestado interés. También lo hizo San Lorenzo en su momento”, agregó el mandamás de “El Decano”.

“¿Si está preparado para jugar en la U? Para mí la U es un equipo al mismo nivel que nosotros. Tiene 19 años, le queda mucho. No hay apuro por venderlo”, concluyó Reinaldo Sánchez.