El motivo de Maximiliano Falcón para justificar su titularidad en Colo Colo: “El cuerpo técnico me pidió ser más serio”

En la previa al duelo de este domingo ante Deportes La Serena, Maximiliano Falcón analizó su presente en Colo Colo, donde está consolidado como titular en la zaga junto a Emiliano Amor. Una situación que ha marcado su ventaja al momento de pelear el puesto con otro referente del club, como Matías Zaldivia.

Bajo ese contexto, explicó las razones por las cuales se ha ganado el puesto en el once albo. “Tenía un estilo de juego diferente al que tengo ahora. Lo que cambié fue hacer lo que el técnico me pide, ser más serio en la parte defensiva, hay un modelo de juego que hay que respetar. Con Amor, desde que llegó, me siento seguro. Nos hablamos muchos y no hacer esas corridas hacia adelante que hacía antes. Esos llamados de atención ayudan mucho. Cuando no jugaba mucho hablé con el cuerpo técnico y me pidieron ser más serio, lo estoy haciendo y está dando resultado“, planteó el charrúa.

Cambio en el estilo de juego para Maximiliano Falcón en Colo Colo que ha sido parte del buen arranque defensivo del equipo, que no ha recibido goles en sus dos duelos oficiales del 2022: la Supercopa ante Universidad Católica y el inicio del Torneo Nacional 2022 ante Everton. Ritmo que esperan mantener el domingo en La Portada.

“Estoy muy bien, recuperado físicamente. Llegamos de la mejor manera porque hacemos un desgaste físico y mental en cada partido. Al hacer una presión tan alta ayuda, eso desgasta físicamente al rival y nos permite manejar el partido. Ahora, todo el equipo corre y la solidez defensiva del equipo es gracias a eso“, dijo.

Maximiliano Falcón y el duelo ante Deportes La Serena

La buena racha que tiene el Cacique llena de entusiasmo al equipo, aunque no se confían considerando que enfrentarán a viejos conocidos e ídolos del club como Humberto Suazo y Matías Fernández. “Sabemos que son jugadores de experiencia y tenemos que tener ojo, en media jugada te pueden generar problemas”, advirtió el defensa de 24 años.

Para la convocatoria al vuelo rumbo a la Cuarta Región debería estar disponible el delantero Christian Santos luego que se aclaró la situación reglamentaria del venezolano, noticia que fue bien recibida por el “Peluca”.

“Siempre es bueno tener más opciones por puesto. Quinteros lo había pedido y buscado. Hay posiciones en que tiene más de dos al mismo nivel. Santos se ha preparado bien. La competencia es sana, eso ayuda a que el rendimiento de cada uno crezca. Es importante que estemos todos”, cerró.