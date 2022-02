“Me calenté mal”: La peculiar explicación de Gabriel Suazo tras estallar contra un jugador de Everton

Tras defender a la Selección chilena ante Argentina y Bolivia, Gabriel Suazo volvió a portar la jineta de capitán en Colo Colo en el triunfo contra Everton por la primera fecha del Campeonato Nacional 2022.

Durante el transcurso del encuentro, el lateral izquierdo de los albos protagonizó un episodio de enojo en contra un jugador del cuadro “Ruletero”.

En relación a aquel momento, “Gabi” explicó lo que sucedió mediante una transmisión y comentó: “¿Casi le pego? No, pero me sí me enojé, me calenté mal”.

“Lo que me enojó es que el jugador se acalambró y estaba al lado de la línea para salir, pero no quiso salir, esperó a que entrara la camilla. Cuando lo iban a subir, él se para y sale caminando”, relató Gabriel Suazo.

“Ahí me recalenté y lo llené a puteadas”, concluyó el capitán de Colo Colo entre risas, pese a la furia que sintió en el momento.

El próximo partido de Colo Colo por el Campeonato Nacional 2022 será contra Deportes La Serena, el domingo 13 de febrero por la fecha 2.