Gabriel Suazo y la petición de Gustavo Quinteros para más refuerzos: “Si no llegan, con el equipo que tenemos podemos competir en los tres frentes”

El capitán de Colo Colo, Gabriel Suazo, conversó con los medios de comunicación ya de cara al duelo del próximo domingo ante Deportes La Serena. Sin embargo, el ambiente está movido luego que Gustavo Quinteros explicitó su deseo de sumar dos jugadores más al plantel.

“Gustavo siempre va a buscar refuerzos y no es algo de ahora. Si lo cree necesario, él es el técnico y ve de la mejor forma al equipo. Si llegan, los recibiremos de la mejor forma. Si no llega a ser así, estoy seguro que con el equipo que tenemos podemos competir en los tres lados. Ese tema escapa de nuestras manos”, aseguró el lateral del Cacique, que no desconoce el rótulo de favoritos para ganar el Torneo Nacional 2022.

“Tenemos que demostrarlo. El año pasado no éramos candidatos y mostramos lo contrario en cancha. Ahora obviamente se plantea así desde afuera, pero nosotros siempre hemos creído en eso. Colo Colo siempre tiene que ser candidato al título”, aseguró Gabriel Suazo.

Gabriel Suazo y su presente feliz en Colo Colo

Con 24 años, capitán del club en el que se formó y destacado en la última doble fecha clasificatoria por Chile, analizó su momento deportivo. “Me toca un presente muy lindo pero tengo que saber llevarlo. Hay que ser siempre equilibrado, como cuando me lo dijo Justo Villar cuando subí al equipo. Estoy contento, pero sigo trabajando más y mejor para sostener ese rendimiento en Colo Colo y la selección, si me toca”, aseguró junto con dar las claves de su buen nivel.

“Humildad, trabajo y sacrificio. Eso me caracteriza en mi vida, más allá del fútbol. Pasamos por momentos muy amargos en el club y con mi familia, pero siempre he estado orgulloso de representarlo. Voy a seguir siempre dándole para adelante por esta institución”, comentó el lateral zurdo.

Además, aprovechó de elogiar a Juan Martín Lucero, que ante Everton anotó su primer gol oficial por el club. “Hace un trabajo increíble en la presión y la descarga, aunque claro que le van a pedir goles. Todos sabemos lo que es y nos aporta mucho en la cancha más allá de los tantos que pueda hacer. Estoy muy feliz por él y espero que siga así. Estoy seguro que prefiere que seamos campeones a ser goleador del torneo“, cerró.