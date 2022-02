Técnico del Blackburn Rovers le pone presión a Ben Brereton: “Espero que marque 10 goles en los próximos 16 juegos”

El Blackburn Rovers de Ben Brereton se ubica en puestos de ascenso directo a la Premier League, sin embargo, solo han ganado dos de sus últimos cinco partidos y el técnico Tony Mowbray le puso presión al delantero chileno.

En entrevista con el medio The Lancashire Telegraph, el estratega se mostró expectante con que el actual segundo artillero del Championship continúe en su senda goleadora para lograr la promoción de categoría. “Espero que Ben marque al menos 10 goles en los próximos 16 juegos y que nos entregue los puntos para llegar donde queremos estar”, manifestó.

Además, el entrenador inglés comentó que habló con Francis Cagigao por el desgaste físico del atacante en los últimos partidos de la Roja por Clasificatorias. “Hablé con el director deportivo de Chile y me dijo que había jugado en alturas dos veces y que estaba jadeando, luchando con sus piernas”, sostuvo.

Mowbray agregó que hay que ser precavidos con el delantero. “No es un robot, no puede jugar después de volar por medio mundo y jugar el miércoles y el sábado. Se rompera”, aseguró. “No quiero sentarme aquí quejándome porque se lesiona el tendón y se pierde los próximos 10 juegos y no marcamos suficientes goles en esos 10 partidos”, complementó.

Curiosamente, el técnico hizo que el chileno ingresará en el último partido de su equipo, luego de haber disputado los duelos ante Argentina y Bolivia. El delantero disputó los 30 minutos finales de la derrota de su escuadra frente al Swansea.

En la próxima fecha del Champions, el Blackburn Rovers de Ben Brereton enfrentará al Nottingham Forest. Dicho compromiso se jugará este miércoles 9 de febrero desde las 16:45 horas de nuestro país.