Manuel Pellegrini previo a las semifinales por Copa del Rey: “Es difícil manejar la ilusión que genera este equipo”

Este martes, Manuel Pellegrini habló en conferencia de prensa previo al duelo del Real Betis por las semifinales de la Copa del Rey, que disputará mañana desde las 17:00 horas en el Estadio de Vallecas frente al Rayo Vallecano.

Consultado por la última derrota ante el Villarreal en La Liga, el “Ingeniero” explicó que “Nunca hemos dejado de tener los pies en el suelo. Hemos intentado ir partido a partido jugando de una determinada manera con mejores o peores resultados. Perdimos después de una exigencia importante, que vamos a seguir teniendo porque por algo somos el único club en tres competiciones. Ahora nos centramos en la Copa ante un rival difícil como es el Rayo”.

Respecto al sueño de los hinchas por llegar a una nueva final, el chileno comentó que “la ilusión se genera por lo que da el equipo en la cancha, no podemos manejar la ilusión de la hinchada o que tenemos todos de seguir avanzando. El fútbol es partido tras partido, no me gusta ponerme antes de que sucedan las cosas. No estamos en las nubes ni amargados porque nos ganen un partido”.

“Enfrentamos a un muy buen rival que está con mucho mérito en la semifinal de la Copa y con muy buena ubicación en La Liga. Es muy fuerte en su campo y tiene la idea muy clara de su técnico de tener un juego asociativo. Haber jugado hace poco allí nos ayuda a tener una idea, pero cada partido es distinto”, agregó el técnico del Betis.

Manuel Pellegrini y el sueño de la Champions

El “Ingeniero” también se refirió a la posibilidad cada vez más cerca acceder a la fase de grupos de la UEFA Champions League. “No quiero elegir una cosa sobre otra. Cuando un logro está cerca la expectativa es mayor, cuando estamos a dos partidos de jugar una final, de jugar una Supercopa, de poder ganar un título y de llegar a Europa por otra vía más corta por supuesto que es muy importante y nadie lo puede negar.

Sobre el favoritismo del Real Betis para disputar la final de la Copa del Rey, Pellegrini explicó que “los cuatro equipos de semifinales han hecho los mismos méritos. El Athletic eliminó a Barcelona y Real Madrid, nosotros al Sevilla y la Real Sociedad, el Rayo y el Valencia también superaron a rivales complicados. No creo que haya un favorito ni mucho menos cuando hay ida y vuelta y una final en un partido en el que puede suceder cualquier cosa”.

Finalmente, el técnico nacional se refirió a los plazos de recuperación de Claudio Bravo. “Claudio se está recuperando de la lesión que tuvo con Chile. Espero que en un par de semanas pueda estar en condiciones de volver al plantel, pero es difícil dar un plazo. Los médicos lo evalúan cada día y luego los fisios tienen que hacer la recuperación. Ojalá no sea más que eso”, cerró.