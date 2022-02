Con Alexis y Vidal en cancha, Inter cayó frente a AC Milán en el Derby della Madonnina

Este sábado, el Inter de Alexis Sánchez y Arturo Vidal cayó por 2-1 frente al AC Milán por el tradicional “Derby della Madonnina”, duelo válido por la jornada 24 de la Serie A.

Simone Inzaghi no consideró a los chilenos en el once estelar y no pudo aguantar la ventaja parcial en el Giuseppe Meazza. El croata Iván Perisic abrió el marcador a los 38 minutos de la primera parte para poner en ventaja al cuadro “nerazzurri”, que parecía dominar el encuentro.

La pennellata di Hakan e il tocco di Ivan Perisic.

Madre de Dios 🚀#InterMilan pic.twitter.com/H2nzHdFQ22 — Alessandro (@90ordnasselA) February 5, 2022

En el complemento, Arturo Vidal y Alexis Sánchez ingresaron en el minuto 68 y 72, respectivamente. Sin embargo, poco pudieron hacer ante la reacción del Milan que daría vuelta el marcador en tres minutos. Olivier Giroud se convirtió en héroe y marcó a los 75 y 78 minutos para poner el 2-1 a favor del conjunto “rossoneri”, que se acerca a pasos agigantados a la cima del torneo italiano.

Con esto, el Inter se mantiene como líder de la Serie A con 53 puntos y un partidos menos, mientras que el AC Milán alcanzó 52 unidades y amenaza de cerca al conjunto de los chilenos en la carrera por el Scudetto.

El próximo desafío de los dirigidos por Simone Inzaghi será el próximo martes 8 de febrero por los cuartos de final de la Copa Italia. En dicha instancia enfrentarán a la Roma de José Mourinho. Luego deberá visitar al Napoli por Serie A, en un duelo clave por mantener el liderato del Calcio, y posteriormente afrontará la llave ante Liverpool por los octavos de final de la Champions League.