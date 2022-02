Jean Beausejour hizo un balance de su carrera tras su retiro: “Marcelo Bielsa fue el entrenador que marcó mi carrera y mi vida”

A días de haber anunciado su retiro del fútbol profesional, Jean Beausejour conversó en exclusiva con Los Tenores e hizo un interesante balance sobre su carrera.

“Lo venia madurando hace un tiempo. Tiene que ver con un tema familiar, me sentía muy a gusto en Coquimbo y sentía que podía seguir jugando pero la distancia con la familia terminó por decantar en mi retiro. Si seguía, sería un año más. Sólo lo adelanté, con pena, porque esta profesión me acompañó desde los 8 años y es lo que siempre he hecho en mi vida. Me apasiona. Pero tengo la alegría de estar con mi familia y dedicarme a otras cosas”, aseguró el dos veces mundialista con La Roja.

Al momento de hacer una retrospectiva respecto de su carrera ya consumado su retiro, Jean Beausejour hizo un análisis positivo. “Cuando uno hace proyecciones antes de la carrera, en lo personal pensaba en ser profesional y jugar en equipos importantes, estar en la selección y en el extranjero. Una vez que conseguí todo lo que logré, hay cosas que me hubiera gustado lograr pero es parte de la carrera. En mi entrega y dedicación al trabajo, estoy tranquilo“, comentó el ya exfutbolista de 37 años, que igualmente reconoció algunas situaciones que le faltaron.

“Hay muchas cosas que se pudieron hacer mejor en lo personal y colectivo. Me hubiese encantado jugar un tercer Mundial y con lo cerca que estuvimos. Siempre va a estar esa vocecita. Lo otro es que me hubiera gustado ser campeón más veces con la U y jugar Copa Libertadores de manera mucho más competitiva“, explicó.

Las definiciones de Jean Beausejour tras su retiro

Al momento de hablar respecto de los principales hitos, eludió la consulta en ADN Deportes respecto del club donde fue más feliz en su carrera. “No quiero ser injusto. Cuando jugaba fútbol era feliz, eso me hacía feliz en los distintos lugares”, apuntó, pero sí se animó a destacar a sus mejores compañeros en el fútbol profesional.

“Destaco a Carmona, Valdivia. En la última etapa en la U, a De Paul, Lorenzetti, Montillo, Larrivey. En la selección muchos compañeros a los que quiero mucho, aunque las comunicaciones no sean lo fluido que uno quisiera, pero sobre todo el grupo con el que partimos”, planteó.

Variantes que se esfumaron al momento de hablar en torno al mejor entrenador que tuvo. Ahí, su respuesta fue sin rodeos. “Marcelo Bielsa. A partir de él siento que me cambió la carrera y la forma de ver el fútbol, me cambió la forma de encarar la profesión. Fue un entrenador que marcó mi carrera y mi vida”, sentenció.