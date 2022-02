La emoción de Aubameyang en su presentación con Barcelona: “Estoy como en un sueño, no quiero despertarme”

Durante la jornada de este jueves el delantero Pierre Emerick-Aubameyang se presentó por primera vez frente a los medios como el nuevo refuerzo del Barcelona para este 2022.

En su presentación oficial, el gabonés expresó su emoción por llegar al cuadro catalán y por estar en el fútbol español. “Siempre he tenido el sueño de jugar en La Liga española. Desde pequeño es un sueño. Esta es la oportunidad de mi vida”, señaló en rueda de prensa.

“Todos saben que el Barça es uno de los mejores clubes en el mundo. Estoy feliz aquí. Me encuentro muy bien. Cuando llegué la gente me trató bien. Estoy como en un sueño, no quiero despertarme”, aseguró el atacante proveniente del Arsenal.

Desde inicios de diciembre del año pasado que Aubameyang no compite dentro de la cancha. Ante esta inactividad que ha tenido, el ariete comentó que “hace mucho que no juego un partido, pero estoy para jugar y ayudar, porque sé que con el Barça vamos a volver al top poco a poco”.

“Hace años que la gente me conoce. Hago goles. Soy un delantero rápido. Espero ayudar al equipo con mis goles y quiero marcar muchas anotaciones para el equipo”, agregó el artillero de 32 años.

En cuanto a su rol en la ofensiva del Barcelona, Pierre Emerick-Aubameyang complementó indicando que “he hablado con Xavi y el me ve jugar de 9. Yo estoy listo para jugar de 9, pero si me necesita en la banda no hay problemas para esos puestos”.