Ignacio Tapia, flamante refuerzo de la U: “Es un gran desafío, el más importante en lo que va de mi carrera”

Se venía especulando hace varias semanas, pero recién el pasado martes la Universidad de Chile anunció el fichaje de Ignacio Tapia de cara a la temporada 2022. El ex zaguero de Huachipato llegará al cuadro azul tras la lesión de Luis Casanova, quien se perderá todo el primer semestre del torneo local.

Tras sus primeras horas como jugador de la Universidad de Chile, el defensor conversó con las redes sociales del cuadro universitario: “es un desafío muy importante, el más importante en lo que va de mi carrera hasta ahora“, esgrimió.

“Lo tomo con responsabilidad, me he preparado bien para este momento, estoy en un momento que me corresponde acá. Es algo que andaba buscando en mi carrera, creo que es un paso que tenía que dar, me motiva y lo tomo con mucha responsabilidad”, complementó el es Huachipato.

Agregó que: “es un club muy importante, gran parte de mi familia es de la U, ellos están felices por este paso y orgullosos”, confesó el nuevo defensa central de la Universidad de Chile.

Sobre su arribo a La Cisterna, Ignacio Tapia aseveró que: “estoy recién llegando, es mi primer día, mi objetivo a corto plazo es jugar, tener regularidad y aportar al grupo en los objetivos que nos pongamos este año”, dijo.

Respecto a los desafíos que tendrá con los universitarios, Ignacio Tapia dijo que: “estos últimos años a la U se sabe como le ha ido, le ha costado un poco, pero es un club grande, por lo que creo que la mete es sacarlo de ahí, como grupo y que nos vaya bien y estar peleando todo este año”, comentó.

Finalmente le dejó un mensaje a los hinchas laicos: “agradecerles el cariño que recibí por las redes sociales, decirles que voy a dar el todo por el todo por este club y ojalá que nos vaya bien este año”, cerró el Ignacio Tapia.