Eugenio Mena extenderá su contrato con Racing Club hasta fines del 2022

Aunque se encuentra en Calama como parte del plantel de la selección chilena, Eugenio Mena dio este viernes un gran paso en torno a su futuro deportivo pues seguirá ligado a Racing Club.

Según informó TyC Sports, el lateral de la Roja firmará la extensión de su contrato luego de llegar a acuerdo con la directiva del cuadro de Avellaneda. En un principio, su vínculo terminaba el 30 de junio pero se extenderá hasta fines del 2022.

De hecho, lo poco que quedaba de su contrato puso a Eugenio Mena en la vitrina para salir de Racing Club. Universidad Católica estaba al tanto de aquello y ofertó directamente por el formado en Santiago Wanderers, pero la directiva trasandina rechazó la propuesta.

El presente de Eugenio Mena, más allá de Racing Club

Si bien está más que considerado en el proyecto de Fernando Gago para la temporada, considerando los desafíos en la Liga Profesional y la Copa Sudamericana, el “Chueco” atraviesa un delicado momento físico.

De hecho, al no estar en óptimas condiciones, Martín Lasarte optó por no utilizarlo en la derrota con Argentina y está la duda instalada respecto de si podrá jugar o no el martes ante Bolivia. De hecho, desde que se lesionó ante Ecuador no ha vuelto a jugar de manera competitiva.

En 2021, jugó 39 partidos por la “Academia” entre la Copa de la Liga Argentina, el torneo trasandino y la Copa Libertadores, sin anotar goles.