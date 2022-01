Gustavo Costas: “La presión es lo que más me gusta, queremos llevar a Palestino a lo más alto posible”

El nuevo técnico de Palestino, Gustavo Costas, conversó con Los Tenores luego de arrancar el trabajo de pretemporada con el cuadro árabe y explicó sus motivos para llegar al cuadro de La Cisterna.

“Me gustó la intención que siempre tuvieron ellos, sus ganas me contagiaron. Me hablaron muchas veces por Zoom y me dieron las ganas de venir a trabajar a Chile. Siempre estuvimos cerca de venir y no se pudo dar. Conozco mucho, tengo amigos, vine a jugar muchísimas veces y me gustó este desafío”, planteó el técnico argentino, que muchas veces estuvo cerca de llegar a las bancas nacionales, puntualmente la de Universidad de Chile.

“A veces estaba con trabajo cuando se interesaron por mi y me gusta cumplir los contratos que tengo”, explicó Gustavo Costas al momento de plantear sus motivos por los que no se produjo su llegada a la U. Con títulos como DT en Ecuador, Perú, Colombia y Paraguay, sabe que los ojos estarán sobre él y lo que pueda hacer en la tienda tetracolor.

“La presión la tenemos desde siempre, es lo que más me gusta. Si no fuera así, mejor me quedo en casa. Yo llego a un club con la idea de pelear arriba y haremos todo lo posible, la intención es llevar a Palestino lo más alto posible. Soy pasional y me gusta estar arriba. La presión me gusta, es cuando más concentrado estás”, planteó el técnico de 58 años.

Gustavo Costas y el mercado de pases

Con vasta experiencia en el fútbol sudamericano, fue crítico respecto al momento que vive la disciplina en el continente. “No dejamos crecer a los jugadores. Sacando Brasil, que tiene otra billetera, el fútbol sudamericano está en un bajón por eso. El tema económico es el que prima”, lamentó.

Claro que, en la realidad local, su equipo se mueve para armarle el plantel y confirmó novedades en torno al bloque defensivo. “Ya estamos con lo del central, Ramiro González, está desde la semana pasada en Chile pero en cuarentena. Pienso que, si traemos, faltaría un jugador más. Estoy contento con el plantel y espero conocerlos”, expresó el trasandino, quien lamentó no contar con el goleador de Palestino en la última temporada, Luis Jiménez.

“El interés está, lo dije desde el primer momento. Lo quería, más allá de lo que significa para Palestino, porque está andando bien, está en la selección y ha sido goleador. Pensé que se había quedado, pero finalmente no arregló“, sentenció.