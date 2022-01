Javier Parraguez tras su partida de Colo Colo: “Tuve que buscar mi oportunidad en otro lado”

Durante la jornada de ayer, Javier Parraguez viajó a Brasil para firmar su contrato con el Sport Recife y concretar su salida de Colo Colo de cara la temporada 2022. El “Bufalo” anticipó su primera experiencia en el extranjero y mostró su alegría tras cumplir el sueño de su madre.

“En unas vacaciones con mi madre le dije que sería lindo jugar acá y ahora se está dando. Espero no dejar pasar esta oportunidad, quiero aprovecharla al cien por ciento”, comentó el centro delantero de 32 años a LUN.

Sobre su paso por el “Cacique” durante tres años, el goleador explicó que “si fuera por mí de Colo Colo no me iría nunca. Pero este es un abanico de oportunidades que no se me han dado en el club y las buscaré en otro lado. Eso me motivó a tomar la decisión”.

“Tome la decisión en la pretemporada en Argentina. Cuando en los entrenamientos no estaba siendo considerado e iba a ser otro año igual que el pasado en Colo Colo. Me dije que no puedo estar así otro año. Tuve que buscar mi oportunidad en otro lado”, aseguró el ex Huachipato.

Las últimas horas de Javier Parraguez en Colo Colo

“Parragol”, tal como fue apodado por los hinchas, se refirió a la ovación que recibió en el Estadio Ester Roa, luego de que los albos levantaron la Super Copa 2022 frente a Universidad Católica. “En Concepción me pasaron muchas cosas. Me sentí orgulloso de lo que he hecho acá en Chile. Fue maravilloso, nunca pensé que tanta gente iba a reaccionar de esa manera”, agregó.

Respecto a sus mejores goles convertidos en el Estadio Monumental, el atacante dijo que “me quedo con los mismos goles que se queda la gente. Contra Coquimbo, la jugada contra Audax, el gol contra la U en la final de la Copa Chile y contra Católica en el último minuto. Son cosas que no se me olvidarán nunca y a la gente tampoco”.

Javier Parraguez será nuevo refuerzo del Sport Recife, club de la segunda división de Brasil, en condición de préstamo por un año. El chileno deberá disputar la Copa del Nordeste, Copa de Brasil, Copa Pernambucano y la Serie B con el objetivo de lograr el ascenso a la división de honor.