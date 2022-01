Mario Salas tras salvarse del descenso con Huachipato: “Nuestro foco, a diferencia de Copiapó, estuvo en la cancha”

El entrenador de Huachipato, Mario Salas, analizó lo que fue la victoria por 4-2 en la llave sobre Deportes Copiapó, que hizo que el elenco acerero mantuviera la categoría en la Primera División del fútbol chileno.

Al respecto, comenzó diciendo en los micrófonos de TNT Sports que “le doy gracias al Señor, la gloria es para él, lo primero. Después, en lo futbolístico, estos partidos son muy especiales, pasan a ser clásicos. Más allá del resultado, lo primero es el objetivo y se logró. Pero si lo hicimos bien o mal, nunca dejamos de ser el equipo que queremos ser, mantener la pelota al piso, directo en algunas formas, romper la presión, posesión sobre ataque directo. A veces no se da, pero Huachipato se atrevió y lo intentó, eso se alaba. Se agradece hacia los jugadores, fue algo muy difícil, es imposible dejar afuera lo emocional y se sobrepusieron a un montón de cosas”.

En esa línea, el estratego añadió: “Ahora hay que planificar refuerzos, salidas, el plantel, el año. Empezamos a trabajar de antes porque sabíamos que pasaríamos por esto. Se critica sin sentido, más allá de donde estuviésemos nos íbamos a encontrar esto, necesitábamos una base física para Primera o Primera B. Físicamente estamos bien, ahora viene la conformación del plantel y ver cómo se viene el año“.

“De repente estas cosas medias exitistas o ganar estos dos partidos no nos puede obnubilar. Algo pasó para que Huachipato estuviera acá. Deberíamos haber descendido y jugamos esto por la resta de puntos de Melipilla. Tenemos que ser analíticos, reflexivos y mejorar, no me gusta el ‘no volver a cometer errores’, pero que sea un proceso de aprendizaje que nos permita ser una mejor institución. Debemos ejercer nuestra pega con armonía, que sea un lugar donde podamos desarrollarnos y transformarnos, debemos potenciarnos”, agregó Salas.

Finalmente, Salas sostuvo que “yo como jugador lo vivó tres veces seguidos en Everton, ‘90, ‘91 y ‘92, nos salvamos en las tres. Es difícil para el jugador poder dormir, estás pensando en todo momento, te pones irascible, escuchas cosas y sobre todo cómo se dio esta liguilla. Huachipato era el que no se merecía esto, el equipo a atacar en todos los medios. Nosotros nos enfocamos en esto (apunta a la cancha), donde se pueden cambiar las cosas. Nuestro foco, a diferencia de Copiapó, estuvo en la cancha“.