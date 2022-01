Mario Salas despedazó a Melipilla: “Que esos clubes no existan más en el fútbol chileno”

El director técnico de Huachipato, Mario Salas, habló con los micrófonos de TNT Sports luego de la importantísima victoria de su escuadra por 3-2 sobre Deportes Copiapó, que los dejó mucho más cerca de permanecer en la Primera División la próxima temporada.

Al respecto, hizo un análisis de la preparación de su plantel antes del cotejo por la promoción. “No sé de dónde sacaron que para Huachipato era más fácil, cuando nosotros éramos el equipo que más incertidumbres tenía, el único que no sabía si jugaba o no jugaba”, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió que “estuvimos mucho tiempo entrenando sin saber qué hacer. Pusimos en jaque el inicio de los campeonatos que se vienen y la verdad es que nosotros no nos excusamos, no nos lamentamos, y lo único que nos interesa es ganarle a Copiapó allá (en Talcahuano) y hacer el fútbol que nos corresponde”.

Tras ello, tuvo palabras de grueso calibre para Deportes Melipilla, cuadro que apeló al TAS la decisión del Tribunal de Disciplina de que descendieran a la Primera B por la existencia de dobles contratos.

“Siento que las cosas se tienen que solucionar, las cosas que no tienen que suceder, como fue lo de Melipilla, que se lleva en el desastre una sanción bastante baja por lo que sucedió“, aseguró Salas.

“Esperamos que todo esto que sucedió con Melipilla no vuelva a suceder y que esos clubes no existan más en el fútbol chileno. Si esa es la idea. Que el fútbol se limpie y parta por ser rigurosamente y estricto en la sanción a estos clubes”, cerró.