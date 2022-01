Lucas Digne recibió un botellazo en partido contra Everton, club del cual salió a mediados de enero

Una repudiable situación ocurrió en Inglaterra en el partido entre Everton y Aston Villa por la Premier League. Uno de los jugadores del cuadro visitante recibió un botellazo lanzado desde la hincha local. Se trata de Lucas Digne, quien jugó hace poco en el equipo local y salió del club a mediados de enero.

El propio futbolista lanzó un córner sobre el final del primer tiempo y Emiliano Buendía conectó el balón para marcar el único gol del partido, el cual le dio el triunfo 1-0 a los “Villanos”.

Tras el tanto, el plantel del Aston Villa se reunió en la esquina de la cancha para celebrar la anotación. En ese momento, los hinchas del elenco “Toffee” comenzaron a lanzar botellas a la cancha y una de ellas habría golpeado a Lucas Digne, quien se desplomó en el campo de juego rápidamente tras el impacto.

La situación se enmarcó en el regreso del lateral francés al Estadio Goodison Park, en donde defendió la camiseta del Everton por cuatro temporadas, sin embargo, en este mes de enero el zaguero salió del club por problemas con su exentrenador y fichó en Aston Villa para la presente temporada.

Still not acceptable and needs chucking but bottle doesn’t hit either Cash or Digne. pic.twitter.com/BdEojk1vCR

— Thomas Watson (@Wattoefc) January 22, 2022