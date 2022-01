Erick Pulgar volvió a sumar minutos en goleada de la Fiorentina al Genoa de Pablo Galdames

Durante la jornada de este lunes, Fiorentina goleó por 6-0 al Genoa por la fecha 22 de la Serie A de Italia y la gran novedad para nuestro país fue el ingreso de Erick Pulgar a los 80′ del partido para así despertar la ilusión en la Roja. Mientras tanto, Pablo Galdames fue titular y disputó todo el encuentro.

El equipo de la ciudad de Florencia abrió el marcador a los 15’ del primer tiempo con anotación del defensor Álvaro Odriozola. De ahí en más, el marcador solo aumentó a favor del cuadro de Pulgar. Giacomo Bonaventura puso el segundo a los 34’ y Cristiano Biraghi anotaría el 3-0 a los 42’ de la primera parte.

En el complemento, el elenco de Florencia amplió la cuenta con anotaciones de Dušan Vlahović a los 51’, Cristiano Biraghi a los 69’ y Lucas Torreira a los 77’ para sellar la goleada por 6-0 frente al Genoa. Sin embargo, las buenas noticias para la selección chilena vendrían a 10 minutos del final del Fiorentina-Genoa, donde Erick Pulgar ingresó en reemplazo de Torreira y volvió a disputar un encuentro luego de un mes.

Con esto, el conjunto “Viola” escala al sexto lugar de la Serie A y se posiciona en zona de Europa League. Por su parte, el cuadro genovés de Galdames se mantiene en la penúltima posición de la tabla y está en zonas de descenso directo.

Cómo llegan Pulgar y Galdames para las Clasificatorias a Qatar 2022

La situación para Erick Pulgar es más compleja. El volante nacional había sumado minutos por la Fiorentina desde el pasado 15 de diciembre, donde se resintió de su lesión en el tobillo izquierdo. Sin embargo, su vuelta a la cancha despierta la ilusión en la Selección chilena y podría ser una alternativa para enfrentar a Argentina y Bolivia a fin de mes.

Por su parte, Pablo Galdames enfrenta un nuevo periodo técnico en el Genoa, tras el despido de Andriy Shevchenko debido a los malos resultados que lo tienen al borde del descenso. Aún así, Galdames no logró sumar muchos minutos con su ex entrenador y hoy apareció en el equipo titular donde deberá ganarse un puesto. Probablemente el ex Vélez Sarsfield estará en la nomina de Martín Lasarte y ya suma minutos para llegar a condiciones a la Roja.