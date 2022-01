Claudio Borghi recordó los 30 años de la primera “Noche Alba”: “Estuve dos días encerrado en un hotel para mantener el secreto de mi llegada”

Un 13 de enero de 1992, Colo Colo daba inicio a uno de los eventos más llamativos del fútbol chileno: la “Noche Alba”. En la instancia, fue presentado el entonces campeón del mundo, Claudio Borghi, quien se convirtió en el primer “tapado” y dio inicio a una velada histórica para los albos que hoy cumple 30 años.

En diálogo con ADN Deportes, el “Bichi” recordó la primera edición de la “Noche Alba” en el Estadio Monumental. “No puedo creer que hayan pasado tantos años. Fue una noche muy especial y yo había venido unas semanas antes a firmar el contrato con el club”, explicó.

A pesar de su relevancia mediática, Colo Colo mantuvo el secreto sobre la contratación de Borghi, quien recordó una de las anécdotas al llegar a Chile. “Me acuerdo que llegué a un hotel en el centro de Santiago y estuve dos días encerrado. No me dejaron salir del hotel e incluso un mozo me había reconocido, pero le advirtieron de no decir nada. Después me metieron a una camioneta con vidrios polarizados”, explicó.

En Macul también fueron presentados Hugo Rubio, Aníbal González, Mario Rebollo, John Ahumada y Pedro Arancibia. Sobre eso, el “Bichi” explicó que “éramos varios, pero íbamos saliendo de a uno. Era una sorpresa, algunos se deben haber alegrado y otros no. Nunca en mi vida había participado de una presentación de ese estilo y fue bastante interesante”.

A pesar de contar con aquellas figuras, el conjunto albo terminaría cediendo el título nacional a manos de Cobreloa, aunque levantaría la Recopa Sudamericana de 1992.

El histórico paso de Claudio Borghi en Colo Colo

El “Bichi” jugó sola una temporada como futbolista de los albos, pero catorce años más tarde volvería al club como director técnico. Entre 2006 y 2008, consiguió el primer tetracampeonato del fútbol chileno y llegó a la final de la Copa Sudamericana, donde perdió el titulo continental ante el Pachuca de México.

En su periodo como entrenador, Borghi fue parte del histórico plantel de Colo Colo, con nombres como Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Matías Fernández o Claudio Valdivia, que formarían parte de la generación dorada de la Selección.

El “Bichi” disputó más de cien encuentros y alcanzó el 74,4% de efectividad, posicionándose como uno de los mejores técnicos que han pasado en la historia del “Cacique”.