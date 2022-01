Diego Godín fue oficializado como el nuevo refuerzo del Atlético Mineiro

Brasil sigue remeciendo el mercado de cara a la temporada 2022. A la llegada de grandes figuras desde otros lados de Sudamérica y Europa, este miércoles se oficializó el fichaje del uruguayo Diego Godín por el Atlético Mineiro.

El seleccionado charrúa será compañero del chileno Eduardo Vargas en el actual campeón del brasileirao y la Copa de Brasil, dejando su largo recorrido por el Viejo Continente atrás.

Luego de no renovar su contrato con el Cagliari, Godín fue oficializado durante esta jornada por el Mineiro como su nueva incorporación de cara al presente año.

El “Galo” está armando un súper equipo para poder optar al bicampeonato del fútbol brasileño y a la obtención de la Copa Libertadores. Ya ha sumado nombres como Hulk, Nacho Fernández, Diego Costa y Matías Zaracho.

Cabe consignar que el zaguero charrúa defendió anteriormente los colores del Cagliari, Inter de Milán, Atlético de Madrid y Villarreal en Europa.

DIEGO “EL FARAÓN” GODÍN É DO #GALO! 🇺🇾🐔

🤝 O zagueiro uruguaio, presente em três Copas do Mundo com sua seleção, assinou até 31/12/2022, com possibilidade de extensão, e é o novo reforço para a defesa Alvinegra: https://t.co/VTMhmajTIX

¡Bienvenido, Godín! 🏴🏳️ #GodínÉGalo pic.twitter.com/b0qxibeeUR

— Atlético 😷 (@Atletico) January 12, 2022