Alexis Sánchez tras darle un emocionante título al Inter sobre la Juventus: “Soy como un león en una jaula. Un monstruo”

El chileno Alexis Sánchez brilló con luz propia esta noche en Milán, después de anotar un agónico gol con que el Inter se consagró campeón de la Copa Italia tras superar por 2-1 a la Juventus.

El tocopillano ingresó en la segunda mitad y cuando se jugaba el último minuto de partido, apareció para anotar un golazo y desatar la algarabía de toda la hinchada local que repletó las tribunas del Giuseppe Meazza

Finalizado el compromiso, Sánchez con Mediaset y sostuvo que “para mí nunca ha sido malo solo que no me dejen jugar. Soy como un león en una jaula. Si me dejan jugar soy un monstruo. Cuanto más juego, más siento“.

En esa línea, añadió: “Luego elige al entrenador y se respeta a sí mismo. Conte vendría y me diría que nadie juega como tú aquí“.

Finalmente, el criollo cerró diciendo que “entonces me decía te hago jugar los últimos 15-20 minutos porque hace la diferencia, me haces sufrir”.