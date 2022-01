Osvaldo González en su despedida de la U: “Siento que no me merecía ir peleando el descenso”

Se sabía hace varios meses, pero recién el pasado jueves se confirmó su salida. Osvaldo González dijo adiós a la Universidad de Chile por tercera vez, y ahora definitivamente.

El defensor multicampeón con los azules conversó con RedGol y comentó su salida del Centro Deportivo Azul: “cuando terminó la primera rueda yo mismo hablé con los dirigentes para cerrar mi etapa en la U e irme a fin de año, pero lo hice porque estábamos en una posición muy buena en la tabla de posiciones y las cosas estaban en orden. Además les avisé con tiempo para que se programen en buscar jugadores”, partió diciendo.

Sin embargo pese al aviso que dio, confesó que: “así como terminamos obviamente que me dieron muchas ganas de seguir, porque siento que no me merecía ir peleando el descenso. Soñaba con irme campeón y dar la vuelta con mi hijo pequeño, Facundo”, aseguró.

Respecto a una posible continuidad conversando con Luis Roggiero, Osvaldo González dijo que: creo que hablé dos veces. La primera yo subí (al segundo piso del Centro Deportivo Azul) a su oficina le pedí que no volviera a cometer los mismos errores que en el 2021. Él venía recién llegando, no era su culpa, además le recomendé que se involucrara más con el plantel. La segunda vez fue ya para darle término a mi paso por la U“, aseguró.

Su tercer regreso, pero para pelear el descenso

En el 2019, el defensor regreso desde México para vestir la camiseta de la Universidad de Chile por tercera vez, pero su retorno no fue como esperaba: “llegue a mitad de año y el equipo había logrado ganar sólo dos partidos en toda la primera rueda, tenía muchos empates y si la memoria no me falla, estábamos penúltimos o antepenúltimos. Ese año fue súper difícil, luego el 2020 teníamos el tema del porcentaje, nos perjudicó mucho, pero, no fue un año malo porque logramos terminar terceros y entrar a la Libertadores”, aseguró.

Sobre la temporada 2021, Osvaldo González sostuvo que: “creo que la primera fase fue muy buena, pero la segunda rueda fue un desastre total. Lo único bueno fueron esos últimos 15 minutos contra La Calera. Nunca dejar de creer y luchar hasta el final, como el 5 de diciembre. Eso es la U“, aseguró.

Respecto a su continuidad en el fútbol, el defensor dijo que: “estoy muy bien físicamente así que pienso seguir jugando, estoy esperando la mejor opción. Imagínate, son 11 años, es muy difícil, pero quiero jugar, puedo dar algo más”, aseguró.

Al finalizar, le dejó un mensaje a los hinchas de la U: “solo tengo palabras de agradecimiento, me hicieron sentir siempre querido y que sigan apoyando al equipo, yo le deseo lo mejor del mundo a la U, siempre”, cerró Osvaldo González.