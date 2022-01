Jeisson Vargas y las denuncias en su contra por violencia intrafamiliar: “Está todo resuelto y aclarado”

Jeisson Vargas fue presentado este miércoles como el nuevo fichaje de Universidad de Chile para la temporada 2022, instancia donde abordó el tema que lo persigue hace años: la violencia intrafamiliar, situación que molesta a más de un hincha de la U.

En un diálogo que tuvo en conferencia de prensa, el delantero abordó el tema sosteniendo que “los años en Calera me ayudaron mucho para crecer y madurar. Los temas legales están cerrados y hablados como familia. Llevo 7 años felizmente casado”.

En esa línea, Vargas añadió: “Se dijeron muchas cosas de más con el tema de la violencia intrafamiliar y que quedaron como verdades. Está todo resuelto y aclarado”.

Respecto a su presente futbolístico, indicó que “tengo palabras de agradecimiento a la UC, porque me formó y conozco a gente de ahí. No tengo presión para estar en la U. Estoy muy contento de estar acá porque me juego mi futuro”.

En otro aspecto, el gerente deportivo de la “U”, Luis Roggiero, confirmó que “con Sebastián Galani no hemos llegado a un acuerdo en su renovación. Hoy es jugador libre”.