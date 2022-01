Christian Eriksen tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en la Eurocopa 2020: “Estuve muerto cinco minutos”

El futbolista danés Christian Eriksen ha expresado su agradecimiento por el apoyo que ha recibido durante su recuperación tras el paro cardíaco sufrido en la pasada Eurocopa, donde admitió que estuvo “muerto durante cinco minutos“.

Eriksen, que entró en parada cardiorrespiratoria en un momento del partido, fue atendido en el césped por los sanitarios del estadio, los cuales intentaron reanimarlo durante casi 15 minutos. Sus compañeros de equipo le rodearon para evitar que las cámaras grabasen al ya ex futbolista del Inter de Milán.

Además, operarios del estadio taparon con grandes toallas al jugador, que salió “trasladado al hospital” y pronto fue estabilizado. El jugador de 29 años no puede jugar en el fútbol italiano al llevar un ICD (desfibrilador cardioversor implantable), dispositivo contraindicado para la práctica del fútbol en la Serie A italiana.

Esta situación llevó a Eriksen e Inter de Milán a acordar mutuamente la rescisión de su contrato hace apenas tres semanas. El danés se incorporó a los ‘nerazzurri’ en enero de 2020 tras siete años en la Premier League con el Tottenham.

“Fue extraño porque no esperaba que la gente enviara flores porque estuve muerto durante cinco minutos, pero fue muy especial“, dijo Eriksen en declaraciones a la televisión danesa DR. “Fue bastante extraordinario pero muy agradecido por el cariño de todos”, añadió.

“La gente todavía me escribe. He agradecido a las personas que he conocido en persona, he agradecido a los médicos, mis compañeros de equipo y sus familias en persona. Pero a todos los seguidores que han enviado miles de cartas, correos electrónicos y flores, o que se han acercado a mí en la calle en Italia y Dinamarca, les agradezco a todos por el apoyo que recibí de todo el mundo. Me han ayudado”, apuntó.

Mientras tanto, el agente de Eriksen, Martin Schoots, ha dicho este martes que jugar en Inglaterra sería un regreso a casa para el danés. “Jugar en Inglaterra de nuevo sería absolutamente como volver a casa para Chris y su familia“, dijo Schoots a la BBC.

“Christian Eriksen ha sido tratado excepcionalmente bien por el público británico, no sólo por sus mejores habilidades futbolísticas, sino también por sus valores humanos, su modestia y altruismo”, sentenció su representante.