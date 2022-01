Carlos Carmona anunció su retiro del fútbol profesional: “Me despido de la mejor forma donde quería terminar”

Durante las últimas horas, el volante Carlos Carmona oficializó su retiro del fútbol profesional a los 34 años. El volante de Coquimbo Unido explicó la determinación a través de una publicación en sus redes sociales.

“La lesión a mi cadera no me permite seguir compitiendo como me gustaría. Sólo me queda agradecer a mi familia en especial a mi mamá, papá, mi mujer, hijos, hermanas y amigos por el apoyo incondicional. También a todos los compañeros, entrenadores y clubes que estuve a lo largo de mi carrera”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Me despido de la mejor forma donde quería terminar y de la mejor manera que podía terminar”, concluyó Carlos Carmona junto con una imagen en la que aparece con sus dos hijos en la previa de un duelo en el Francisco Sánchez Rumoroso.

El historial de Carlos Carmona

Cabe marcar que el volante de contención ha marcado historia para nuestro país al ser el primer jugador chileno en jugar cuatro Copas del Mundo.

Esto porque, como capitán, jugó los Mundiales Sub 20 de 2005 y 2007, además de participar en los torneos adultos de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

El formado en Coquimbo Unido regresó en 2021 al club que lo formó tras pasos por clubes en Italia y Estados Unidos, además de sus pasos en Chile por O’Higgins y Colo Colo. Durante la temporada jugó 29 duelos en el cuadro que logró el ascenso a la Primera División, pero su físico le impidió extender su carrera.