Tras firmar por O’Higgins, Sebastián Ubilla presentó una millonaria demanda contra Santiago Wanderers

Sebastián Ubilla, flamante refuerzo de O’Higgins de Rancagua, presentó una millonaria demanda en contra de Santiago Wanderers, solicitando el pago de 285 millones de pesos.

Según informa El Mercurio de Valparaíso, la querella de Ubilla busca que sea indemnizado debido a la exigencia de la dirigencia “caturra” a Emiliano Astorga (ex DT del equipo) para no hacerlo jugar y así evitar que cumpliera con el 50% de los minutos del torneo para renovar su contrato.

“Se exige el pago de una indemnización de perjuicios de lucro cesante por el doloso incumplimiento contractual de la demandada, equivalente a todas las remuneraciones del actor que hubiera tenido derecho de haberse renovado el contrato automáticamente”, señala la demanda.

Por su parte, el abogado y director de los wanderinos, Carlos Toro, señaló al mismo medio que “vamos a defendernos como sea, porque tenemos toda la razón”.

“El contrato terminó por expiración del plazo estipulado, era un contrato a un que no se renovó no más, esa es toda la diferencia de opinión. Él cree que se renovó y nosotros creemos que no se renovó”, agregó.

Por último, Toro sentenció que “Ubilla cumplió menos del 50% de los minutos y no está en posibilidad de renovar un contrato que no cumplió una de las cláusulas. Un jugador que juega menos del 50% no esta apto para jugar fútbol profesional”.